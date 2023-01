Les Vert’libéraux et le Centre au chevet de l’UniNE

Les Vert’libéraux et le Centre s’inquiètent pour l’avenir de l’Université de Neuchâtel. Mi-décembre, le mandat d’objectif 2023 2026, qui précise les objectifs prioritaires du Conseil d’État neuchâtelois envers l’institution a été dévoilé. Dans ce document figure le montant de la contribution financière cantonale versée à l’université, qui devrait être proche de celle de l’exercice précédent. Les deux partis ont déposé dans la foulée une recommandation urgente adressée au Conseil d’État. Ils jugent la dotation cantonale trop faible et demandent un financement « qui permette à l’UniNE de régater avec les autres institutions suisses et étrangères ».