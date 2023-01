Le Festival des Lumières de Morat à l’heure de la sobriété énergétique

Un spectacle mêlant acteurs et projections sur la façade de l'école primaire, une animation mêlant lumière et chants grégoriens dans l'Eglise allemande, mais aussi les toutes premières installations d'artistes japonais ou australiens. Le Festival des Lumières a débuté ce mercredi à Morat et prendra fin le 29 janvier.

Pendant 10 jours, la cité médiévale s’attend à accueillir des dizaines de milliers de visiteurs. A titre d’exemple, ils étaient 64'000 lors de l’édition allégée de 2022 et 80'000 lors des années précédentes. Une affluence qui a parfois rendu l’organisation difficile en termes de sécurité et de confort pour les visiteurs, explique Stéphane Moret, directeur de Morat Tourisme et membre du comité d'organisation du festival.