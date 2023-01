Deux trafiquants de drogue condamnés

Peines différenciées pour deux trafiquants de drogue. Deux hommes, âgés de 46 et 39 ans, ont comparu vendredi devant le Tribunal criminel à Neuchâtel. Ils ont été reconnus coupables d’infractions graves à la Loi sur les stupéfiants. Le premier écope de quatre ans et deux mois de prison ferme, dont il faut déduire près d’une année et demie déjà passée derrière les barreaux. Cette peine s’assortit d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Les juges ont estimé que l’homme avait mis en danger la vie d’un grand nombre de personnes par son trafic. Il a été reconnu coupable d’avoir écoulé 500 grammes de crystal en un an pour un bénéfice d’un peu plus de 50'000 francs. Il a également été reconnu coupable de vols divers et de conduite sans autorisation.

Pour la Cour, l’homme a déjà bénéficié de trois traitements contre les addictions en institution, sans succès. Son comportement en prison et durant la procédure a aussi été pointé du doigt : il s’est montré grossier, a fait une tentative d’évasion et de suicide et ne présente aucun regret. Il est également multirécidiviste.





Une chance de s’en sortir

Les juges ont en revanche donné une chance à son acolyte de s’en sortir. Le second prévenu a vu sa peine de 30 mois de prison ferme commuée en traitement institutionnel contre les addictions. L’objectif de cette mesure est de « le remettre sur les rails », selon la Cour, après avoir « mis en danger de nombreuses personnes par les quantités remises », tout en étant lui-même un grand consommateur de diverses drogues. Les juges ont retenu l’écoulement de 157 grammes de crystal, la revente de 350 ecstasies et l’acquisition d’un kilo de speed, notamment.

Les deux hommes devront par ailleurs s’acquitter des indemnités de leur avocat et d’une partie des frais de la cause. La facture s’élève à environ 27'150 francs pour l’un et à approximativement 14'140 francs pour l’autre. Les parties ont dix jours pour faire une annonce d’appel. /sbe