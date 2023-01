Vaste affaire de trafic de stupéfiants devant la justice

« Un trafic de grande ampleur » et des « perspectives d’avenir inexistantes » pour l’un des prévenus. Le Ministère public n’a pas mâché ses mots vendredi matin devant le Tribunal criminel à Neuchâtel. La justice était appelée à se prononcer sur une vaste affaire de trafic de stupéfiants. Deux hommes, âgés de 46 et 39 ans, sont accusés d’avoir acheté, revendu et consommé diverses drogues. Le premier aurait acquis et revendu 1 kilo de crystal en un an, entre août 2020 et août 2021. Il en aurait retiré un bénéfice de 120'000 francs. Lors de l’audience, le prévenu a contesté cette quantité, évoquant plutôt 300 grammes. L’homme est aussi accusé de multiples vols de vélos électriques, de trottinettes ou encore de bijoux pour une valeur avoisinant 28'400 francs. Il doit aussi répondre de conduite sans permis.

Le second prévenu est quant à lui accusé d’avoir acquis 235 gr de crystal, 700 ecstasys et 1 kilo de speed. Il aurait revendu et consommé une partie de ces drogues. Vendredi matin, il a contesté la valeur de 1 kilo de speed, mettant cela sur le compte d’une erreur de son fournisseur. Lui aussi doit répondre de conduite sans autorisation.





Pour le Ministère public, des peines de prison s’imposent

Aux yeux du Ministère public, un traitement en institution est voué à l’échec. Il a dépeint deux hommes multirécidivistes qui ne présentent pas de réelle volonté de s’en sortir. L’un des prévenus a déjà bénéficié trois fois d’une telle mesure, sans succès, a-t-il plaidé. Il requiert ainsi des peines de 6 et 4 ans à leur encontre. Pour le premier, cette mesure doit aussi s’accompagner d’une expulsion du territoire suisse durant 10 ans, selon le procureur.

Les avocats des deux prévenus demandent quant à eux des peines plus légères, accompagnées d’un traitement institutionnalisé. À leurs yeux, leurs clients méritent d’être soignés. Le verdict sera rendu aux alentours de 15 heures vendredi après-midi. /sbe