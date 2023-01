Mode d’emploi pour le sport d’endurance

Le début de l’année rime souvent avec la reprise du sport. Attention à ne pas trop donner tout de suite. Il y a quelques règles à respecter. Le Réseau hospitalier neuchâtelois organise jeudi à 19h une conférence sur le thème « Sports d’endurance : performance, prévention, pathologie. » Jeremy Barfuss, physiologiste de l’effort au Centre de médecine du sport du RHNe, est l’un des intervenants. Pour lui, il est essentiel lorsque l’on se met ou que l’on reprend ce genre d’activité d’y aller progressivement et à son rythme pour éviter au maximum les blessures. Il a évoqué dans La Matinale les difficultés et les pathologies de surcharge liées à ce genre d’activité physique, comme les tendinites. De nombreuses personnes consultent après le BCN Tour car ils ont trop forcé sur la machine. Et si vous vous entrainez en hiver, Jeremy Barfuss vous conseille d’observer la règle des dix degrés, à savoir de vous habillez comme si la température extérieure était dix degrés au-dessus.