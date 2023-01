Peu d’alertes neige et des économies de déneigement

La neige fait son grand retour dans les Montagnes neuchâteloises. Jusqu’à mercredi, l’or blanc va peu à peu recouvrir la région. Selon les prévisions, la limite des chutes de neige se situera en plaine. Avec des températures qui ne dépasseront que rarement 0 degré ces prochains jours, le manteau neigeux risque cette fois de tenir.

Conséquence de ce début d’hiver un peu particulier et doux jusqu'ici, il n’y a jamais eu aussi peu d’alertes neige à La Chaux-de-Fonds, et ce depuis cinq ans. Cette saison, les Montagnons ont d'ailleurs un peu perdu l’habitude de vérifier leur téléphone en fin d'après-midi pour savoir si « titine » devait dormir dans un parking durant la nuit. En effet, depuis le début des mesures hivernales - soit le 1er novembre - jusqu’au 15 janvier, il n’y a eu que 4 alertes. L’hiver dernier à la même date, on n’en dénombrait pas moins de 17. Même topo un an auparavant avec 13 alarmes.