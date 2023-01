Les entreprises face au harcèlement

Le harcèlement sur le lieu de travail est un véritable fléau. Mais que doivent faire les entreprises pour lutter contre ce phénomène ? C’est la réponse que vont donner Barbara Dammone, conseillère et personnes de confiance en entreprise, et Yves Reich, avocat, ce lundi à Bienne lors d’un séminaire juridique. L’événement est mis sur pied par la section Bienne-Seeland/Jura bernois de l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne.

Durant ce séminaire, les orateurs entendent notamment donner des outils aux responsables d’entreprises pour lutter contre un phénomène « assez répandu » :