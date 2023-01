Une comédie musicale dans le monde de l’heroic fantasy

C’est l’histoire d’un barde qui devient guerrier puis chevalier… Jo Sieber et l’Association la balançoire recherchent des fonds pour mettre sur pied « The Warrior Bard », dès le 9 novembre au Théâtre de Colombier. L’originalité du projet réside dans le fait que le monde de la comédie musicale rencontre celui de l’heroic fantasy. En plus de la musique, du chant, du théâtre et de la danse, le spectacle comprend également des scènes d’escrime artistique. Pour mener à bien son projet, Jo Sieber recherche des fonds. Il doit réunir 20'000 francs d’ici la fin du mois de janvier, faute de quoi il ne pourra pas présenter son spectacle en novembre à Colombier.