La boutique de Xamax se réinvente

Neuchâtel Xamax veut donner une nouvelle impulsion à sa boutique. Depuis le début de l’année, le club de football « rouge et noir » a décidé de limiter la présence de son personnel au sein de son espace commercial de La Maladière. Si précédemment les employés xamaxiens travaillaient six jours sur sept au sein de la boutique, ils ne seront plus présents que quatre jours par semaine et principalement les après-midis. « Par le passé nous étions liés à un horaire assez contraignant et c’est pour des questions de rentabilité et d’efficacité que nous avons mis en place un nouveau dispositif », explique le directeur général du club Tiziano Sorrenti.

Désormais, les clients pourront passer leur commande sur une tablette électronique directement dans le shop et venir la récupérer quelques jours plus tard. Tiziano Sorrenti précise également que cette décision n’est en aucun cas synonyme d’une possible mauvaise santé des finances du club neuchâtelois.