Festisub, le temps de la réflexion

L’excellence ou rien ! Festisub se met en mode veille. Le Festival de l’image sous-marine n’aura pas lieu cette année à Neuchâtel. Et rien n’est décidé pour les prochaines éditions. Les organisateurs de la manifestation ont besoin de souffler. Les finances sont saines, mais le comité n’a pas le feu sacré pour mettre sur pied une manifestation de cette ampleur. Festisub est actuellement trop grand pour être géré par des bénévoles, mais trop petit pour devenir professionnel. Michaël Frascotti, président du comité, se dit en adéquation avec cette décision. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura plus rien, mais la forme reste à définir. Festisub, dont les finances sont saines, pourrait par exemple s’associer à une autre manifestation. Depuis 20 ans, le comité s’attèle à mettre sur pied des évènements de qualité, et cela doit rester la règle, relève Michaël Frascotti. Ce qui n’est pas possible actuellement. Reste qu’en 20 ans, le festival a reçu des pointures dans le domaine, notamment Laurent Ballesta ou encore quatre membres de l’équipe Cousteau : François Sarano, Dominique Serafini, André Laban et Albert Falco. Michaël Frascotti est revenu sur certains évènements marquants dans La Matinale RTN.