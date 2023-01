Pénurie de médicaments : La situation se tend

La situation se corse pour les pharmacies neuchâteloises et suisses. Ces dernières doivent composer depuis quelques temps avec des conditions d’approvisionnement difficiles, notamment pour les antibiotiques. Désormais, c’est au tour des anti-douleurs d’usage d’être touchés par ce phénomène. Actuellement, il est difficile pour la population de se procurer de l’ibuprofène et du paracétamol. Interrogé par RTN en novembre, le président de l’ordre des pharmaciens neuchâtelois reconnaît que le contexte a changé depuis. « On s’aperçoit maintenant que cette situation a tendance à perdurer », explique Christian Borel-Jaquet.