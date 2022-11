Pénurie de médicaments : pharmaciens et hôpitaux sont sous tension

La situation est tendue sur le marché des médicaments. Certaines préparations sont de plus en plus difficiles à trouver. Sont concernés notamment les antibiotiques, les antihypertenseurs et autres antidouleurs. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il s’est accentué ces derniers mois. Bon an mal an, le Réseau hospitalier neuchâtelois fait face à une centaine de ruptures d’approvisionnement. Cette année nous en sommes à 300, explique Gregory Podilsky, le pharmacien-chef du RHNe. Le problème n'est pas neuchâtelois, ni suisse. Il est mondial. Président de l’ordre neuchâtelois des pharmaciens, Christian Borel-Jaquet explique comment on en est arrivé là :