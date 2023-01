S’y retrouver dans la fin du plastique jetable

Neuchâtel entre dans une nouvelle ère du point de vue de la vaisselle utilisée dans les manifestations. A partir du 1er janvier, au nom de l’environnement, la vaisselle plastique jetable est interdite dans les manifestations qui se tiennent dans le domaine public cantonal, ainsi que celui de plusieurs villes et communes. Les événements subventionnés par l’Etat sont aussi concernés. Pour accompagner les organisateurs de manifestations, l’Etat a conçu deux documents de référence.





Pas partout, pas dans tous les cas

Pour comprendre ce changement et qui est concerné, il y a quelques notions qu’il faut saisir. Pierre-François Gobat, chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, explique que l’espace cantonal public, c’est l’ensemble des lieux qui appartiennent à l’Etat, et qui sont mis à disposition du public pour organiser diverses manifestations. Par ailleurs, on parle d’événements ouverts au public : les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux manifestations privées.