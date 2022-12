Les fantasmes de sept méchants racontent l’actualité à Cernier

Dans « Le Siège », un tyran orgueilleux, « torse nu et à cheval », est accompagné de six membres de son gouvernement. Ensemble ils représentent les 7 pêchers capitaux. Leur but : s’emparer d’un château fantasmagorique par tous les moyens. Blocus, virus, vol d’informations… Chaque assaut fait écho à un grand thème d’actualité de 2022.

Cette année, le co-fondateur de La Décharge, Roger Alain, a quitté l’aventure. Son acolyte Gérard William s’est donc retrouvé seul à l’écriture. Alors qu’auparavant le spectacle était écrit à deux mains, plusieurs membres de la revue y contribuent maintenant.