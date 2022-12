La Brévine accueille l'exposition des lapins « petit-gris suisse »

Le spécimen parfait

Les lapins de l’exposition sont sélectionnés par un jury spécialisé, selon des critères bien spécifiques à la race du Petit-gris suisse. Michel Gruaz, expert cunicole présent à l’exposition, est revenu sur les critères que doivent rassembler les lapins pour atteindre la note la plus haute du concours d’élevage. « Les oreilles doivent mesurer entre 10 et 10,7 centimètres, les ongles doivent être pigmentés, le pelage doit être bien dense et la couleur uniforme. » Voilà ce qui peut emmener un de ces lapins sur la plus haute marche du concours. /jfr