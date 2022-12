Noël-ô-Locle se prépare

Noël se prépare… Les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle organisent leur traditionnelle fête de partage et de rencontre. C’est le grand retour de ces manifestations après deux ans de pandémies. Noël-ô-Locle a lieu dimanche 25 décembre de 11h à 17h à Paroiscentre, à la rue de la Chapelle 1. C’est la première fois que la manifestation se tient dans ce lieu. Outre le traditionnel repas, de nombreuses animations vont égayer l’après-midi. Au programme : musique, grimages, Zebrano viendra avec ses ballons et pour la première fois, la Turlutaine proposera un spectacle de marionnettes. Les enfants pourront aussi s’amuser au coin jeux et bricolages. Le Père Noël viendra également amener de petits cadeaux. La manifestation peut avoir lieu grâce aux bénévoles et à la générosité des commerçants en argent ou en nourriture.

À La Chaux-de-Fonds, Chœur à Cœur se tient également le 25 décembre de 11h à 20h45. Un repas de midi est servi entre 12h et 14 heures. Le repas du soir a lieu entre 19h30 et 20h45.

À Neuchâtel, Noël autrement ouvre ses portes le 25 de 8h à 21 heures. /sma