Chœur à Cœur : C’est quoi ton truc ?

L’association Chœur à Cœur – Chaux-de-Fonds (www.choeur-a-coeur.ch) s’engage pour que chaque année, personne ne soit seul le jour de Noël. Car pour Pierre-Alain Borel et Maria Bello, président et vice-présidente, promouvoir l’esprit de Noël passe pas le partage d’une table de fête. Et après 2 années d’adaptation en raison des mesures sanitaires, la 34e édition retrouvera la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds pour offrir un repas (une fois à midi et une fois le soir), avec de nombreuses animations, et la visite du Père Noël.

Pierre-Alain Borel et Maria Bello étaient les invités de Raphael dans la Matinale, et autant dire que la proximité de nom avec « Cœur à Cœur » n’est pas un souci pour eux, au contraire :