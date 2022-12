Winbiz plonge des entrepreneurs neuchâtelois dans la tourmente

Un message d’erreur qui perdure et toute une comptabilité 2022 momentanément perdue : plusieurs entrepreneurs neuchâtelois ont vécu quatre semaines de galère après le piratage informatique dont a été victime le logiciel de comptabilité Winbiz, le 21 novembre dernier. Au total, 8'800 clients sur 50'000 ont été touchés par cette attaque menée contre Infopro, l’hébergeur de Winbiz, selon la plateforme. Dans le canton de Neuchâtel, des fiduciaires, un boucher ou encore un garagiste ont notamment été affectés.

Cosimo Blanco, à la tête d’un garage à Cornaux, n'a pu récupérer ses données que ce lundi. Jusque-là, il n’avait plus aucun accès à sa comptabilité 2022, au nom de ses clients et à leurs coordonnées ou encore aux références de véhicules pour les commandes de pièces. L’entrepreneur n’a pratiquement rien pu facturer depuis le 21 novembre, mais a dû continuer d’honorer ses factures et ses fournisseurs, ce qui a mis à mal les liquidités de son entreprise. Cosimo Blanco se sent lâché par Winbiz :