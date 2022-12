Les STEP neuchâteloises aussi concernées par la pénurie de produits chimiques

Limiter le phosphore dans les eaux suisses

Ces produits agissent dans la partie physique du traitement des eaux usées et permettent à la matière organique de se coaguler pour former ensuite des boues. « Cela nous abaisse jusqu’à 60-70% la matière en suspension, avant que l’eau ne subisse d’autres traitements biologiques », complète Antoine Benacloche. Une attention certaine est portée à cette situation. « On demande aux employés de faire très attention à la manière d’utiliser ces produits-là. Mais s’il en manque, il y a un moment donné où on n’arrivera plus, avec les caractéristiques physiques que l’on a, à répondre aux normes. »