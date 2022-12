Vignoble neuchâtelois : la qualité avant la quantité

Manque-t-il de la vigne dans le canton de Neuchâtel ?

Avec le positionnement qualitatif, les 600 hectares disponibles suffisent à couvrir globalement les besoins de la cinquantaine de vignerons professionnels répartis entre Vaumarcus et Le Landeron. Aujourd’hui, 30 hectares sont en zone constructible. Ils sont donc voués à disparaître. L’interprofession cherche des solutions pour les compenser, principalement dans leur secteur et prioritairement en zone agricole. « Mais tous les terrains agricoles ne sont pas forcément adaptés ou propices à la viticulture », explique Yann Huguelit, « il y a une question d’ensoleillement, de lourdeur du terrain, de pédologie… et une fois que l’on démarre, il y a toute la question financière à régler. » En effet, on estime qu’un hectare, donc 10'000 mètres carrés, implique environ 100'000 francs d’investissement. Et la vigne doit être soignée pendant deux ou trois ans pour atteindre, après quatre ou cinq ans, des niveaux de production de l’ordre de 50 à 60%.

Yann Huguelit :