Les commerçants ne butinent pas encore à la nouvelle carte Abeille

Non, la nouvelle Carte Abeille ne semble pas encore faire frémir la ruche. Depuis fin octobre, la monnaie locale à succès de La Chaux-de-Fonds est entrée dans une nouvelle ère : exit les cartes cadeau à bande magnétique et place au paiement sans contact et avec smartphone.

Le nouveau système, développé par deux entreprises de la Métropole horlogère, Nagra ID et VNV, doit faciliter la vie des commerçants et des clients. Or, les premiers concernés semblent pour certains un peu frileux au changement. Expérience faite par notre rédaction, ils sont nombreux à ne pas accepter la nouvelle carte Abeille et son application. Au cœur du problème, l’obligation d’avoir sur son comptoir un smartphone, via lequel fonctionne le système d’encaissement, qui est vu comme une contrainte. D’autres, y voient aussi des soucis liés à la comptabilité. La nouvelle application ne semble pas permettre une exportation des transactions pour les insérer dans le bilan journalier du commerce.





La Ville prend son bâton de pèlerin

« On rencontre régulièrement des commerçants qui ont de la peine à changer », admet Nancy Kaenel Rossel du Service du marketing urbain de la Ville de La Chaux-de-Fonds. « Mais quand on prend le temps de leur expliquer, ils se rendent compte que ce n’est pas si difficile. Nous avons des inscriptions vers le nouveau système tous les jours », ajoute-t-elle. Mais cela ne suffira pas. « Nous aurons des commerçants qui vont probablement sortir du système au moment du renouvellement des cotisations », ajoute encore Nancy Kaenel Rossel. Les partenaires ont jusqu’à fin mars, date de fin de validité des anciennes cartes, pour faire le changement





Des chargements à la hausse

La nouvelle carte Abeille ne fait pas que des grincheux. Sur les 114 partenaires, certains se sont inscrits à la suite du changement de moyen de paiement, selon la Ville. Et puis le client semble aussi avoir adhéré aux nouvelles technologies. « Le nombre de chargements de cartes est en hausse depuis qu’il est possible de le faire en ligne », confirme Nancy Kaenel Rossel. Habitude de fin d’année, l’achat de cartes Abeille par les entreprises pour leur clients et employés est également resté stable. Si la forme est partiellement contestée, il semble au final que le but de la monnaie locale chaux-de-fonnière est lui toujours atteint. /lre