Des hôtels mieux remplis, des campings un peu moins

Le secteur de l’hôtellerie se relève gentiment. Le canton de Neuchâtel s’est sort bien, selon les données touristiques pour la période allant de janvier à octobre de cette année. Une période post-Covid marquée par un retour à la normalité. Si 10 régions touristiques suisses sur 13 ont enregistré une hausse du nombre de nuitées, selon les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique publiés lundi, celle de Jura et Trois-Lacs affiche une baisse de 3%. En se penchant plus précisément sur les chiffres du canton, la tendance n’est pourtant pas mauvaise, au contraire, selon Philippe Streif, administrateur de Tourisme neuchâtelois. « Les chiffres sont plutôt bons. Au niveau de l’hôtellerie, l’augmentation est de 3% entre janvier et octobre. Du côté des campings qui avaient été pris d’assaut durant la période Covid, la tendance est à la baisse. « Par rapport à 2021, une diminution de 29% est enregistrée. Mais si on compare à l’ensemble de l’année 2019, à l’heure actuelle, on a déjà largement fait mieux avec 27'000 nuitées supplémentaires », souligne Philippe Streif.