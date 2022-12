Sorti(e) de boîte : Timsaph SA

Les yeux qui brillent… voilà sans doute votre réaction si vous tombiez nez à nez avec un saphir en pleine nature. Cette pierre précieuse se trouve notamment en Chine ou en Russie. Mais c’est bien à Delémont que se rend Sorti(e) de boîte ce jeudi, à la découverte de l’entreprise Timsaph SA qui fabrique depuis 2015 du saphir synthétique 100% suisse. Huit personnes produisent chaque année plus de dix tonnes de saphir, matière première destinée principalement à l’horlogerie et dans une moindre mesure aux domaines de l’optique et du médical. « L’idée, c’était de pouvoir acquérir ce savoir-faire dans la région et proposer cela aux marques suisses pour sécuriser leur approvisionnement et proposer un saphir plus propre », explique le directeur de Timsaph Damien Schaffter.