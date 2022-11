Le Canton de Neuchâtel veut des berges plus naturelles

Les pentes douces et les roselières pourraient se multiplier au bord de certains plans d’eau neuchâtelois. Le Canton a adopté la semaine dernière une planification stratégique de revitalisation des rives lacustres. Cette démarche est exigée par la Confédération et sa mise en œuvre devrait durer vingt ans. Le premier coup de pioche n’est donc pas pour demain : des études de faisabilité devraient démarrer en 2025.

À ce stade, six projets au bord du lac de Neuchâtel et deux au bord de celui des Brenets ont été retenus. Ils sont situés dans des secteurs où la rive n’est actuellement pas naturelle. L’idée est de démonter des murs, des ouvrages vieillissants ou des berges artificielles afin de les remplacer, par exemple, par des roselières ou des pentes douces plus naturelles, explique la cheffe de l’Office des cours d’eau et dangers naturels du canton de Neuchâtel, Myriam Robert.