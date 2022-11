Un véhicule chute sur les rails à La Chaux-de-Fonds

Vendredi 25 novembre, à 23h15, un véhicule utilitaire circulait sur la rue des Crêtets à La Chaux-de-Fonds, en direction est. A l'intersection avec la rue des Régionaux, il traversa le carrefour, des jardins et chuta d'une quinzaine de mètres pour terminer sa course sur les voies de chemin de fer. Blessés, le conducteur et son passager ont été pris en charge par deux ambulances pour être transportés à l'hôpital. Le trafic ferroviaire a été interrompu le temps de l’intervention. /comm-rgi