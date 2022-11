Un sauna s’installe sur la plage de Boudry

Manon Monnerat Hiltbrand se baigne régulièrement dans le lac en hiver. C’est précisément durant l’une de ses trempettes glaciales que l’idée a germé d’importer la pratique finlandaise du sauna sur les rives boudrysanes. Son projet a reçu le soutien des gérantes du restaurant attenant et de la Commune. Cette dernière lui a d’ailleurs octroyé gratuitement des autorisations pour les deux prochains hivers.

Manon Monnerat Hiltbrand a créé l’association à but non lucratif « Les P’tits baigneurs » pour financer l'équipement et contribuer à son entretien. L’abri, le poêle et l’installation ont coûté 15'000 francs. Le bois pour alimenter le feu est lui offert par la commune de Boudry.