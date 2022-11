Sorti(e) de boîte : Enovating

Récolter une grande quantité de données et s’en servir pour guider et orienter des entreprises dans leurs grandes orientations stratégiques, c’est la spécialité d’Enovating. La petite société est basée à Neuchâtel. Elle a été lancée il y a quatre ans et emploie actuellement quatre personnes à plein temps, en plus de collaborations externes. Elle met son expertise ainsi que l’intelligence artificielle au service de ses clients.

Aldous Zaugg et David Courtet sont deux des fondateurs, avec Raphaël Imer. En 2018, ils ont identifié qu’il existait une opportunité à fournir ce type de service et qu’ils possédaient des compétences complémentaires. Leur métier, c’est de rassembler des données pertinentes, de les trier grâce à des outils informatiques et leur propre expertise et d’aider leurs clients à répondre à des questions au sujet de leurs projets et leurs perspectives.