Le conseiller national Baptiste Hurni vise les Etats

Le conseiller national Baptiste Hurni vise le Conseil des Etats. Si sa candidature est avalisée par son parti, l'avocat neuchâtelois sera en lice pour les deux chambres.

« L’excès de prudence, pour ne pas dire le mutisme dont fait preuve la Chambre des cantons sur les questions liées à l’urgence sociale n’est plus acceptable. (...). Je souhaite porter à haute et intelligible voix les idées et les solutions de ma famille politique, et les mettre au service de la cohésion, de la justice et de la solidarité », a déclaré jeudi Baptiste Hurni.

Le Parti socialiste neuchâtelois avait perdu son siège aux Etats en 2019 au profit de la Verte Céline Vara. Les socialistes aimeraient partager une liste commune avec les Verts et le POP. « En 2019, avec une liste commune de gauche, le PLR Philippe Bauer n'aurait pas été élu », a expliqué Baptiste Hurni.

/ATS