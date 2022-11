Viteos : Hausse de près de 50% du prix du gaz

Le fournisseur d'eau et d'électricité neuchâtelois Viteos va devoir répercuter la forte hausse des prix du gaz sur sa clientèle en 2023. Un ménage neuchâtelois moyen, consommant 20'000 kWh par an, verra sa facture augmenter de 47%, soit environ 107 francs par mois.

« Dans le contexte de la crise énergétique mondiale et sur fond de conflit ukraino-russe, le marché de l'énergie s'est davantage péjoré depuis la dernière hausse des prix en mars », a indiqué mardi Viteos. L'arrêt des livraisons de gaz russe, la forte demande pour remplir les réservoirs ainsi que l'introduction de taxes supplémentaires pour sécuriser l'approvisionnement, ont encore accru la pression sur les prix de la molécule sur le marché européen.

Dès le 1er octobre, des taxes gouvernementales pour le stockage et la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave sont en effet venues s'ajouter aux coûts de l'énergie et du transport du gaz naturel. Alors que les prix du marché pour du gaz naturel, livré en 2023, étaient encore inférieurs à 10 centimes par kWh au printemps 2022, ils ont dépassé les 30 centimes par kWh cet été.

Les réseaux de chauffage à distance (CAD) utilisant du gaz sont également concernés par cette hausse, en fonction de la part injectée dans le réseau. Viteos a expliqué qu'il dispose d'un plan d'investissements de plus de 200 millions de francs ces dix prochaines années sur tout le canton, dans le but de développer et de rendre encore plus écologiques les CAD, grâce à des sources d’énergie indigènes, telles que le bois, l’eau du lac, le solaire thermique ou encore la récupération de la chaleur. /ATS-aba