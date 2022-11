Projet de carrière: la quiétude du Cerneux-Péquignot menacée?

Une atteinte à l'attractivité du village

Ces Cerneuniers ont tout d’abord souhaité jouer la carte de la communication. « Là où le problème est né c’est qu’en l’absence d’information, la population s’inquiétait et s’indignait. Nous avons voulu réunir les informations manquantes pour parler objectivement de cette situation et nous avons été très bien accueilli », explique Pascal Gauthier, le président de ce groupement, qui parle d’une opposition constructive face aux autorités communales.

Les membres de l’association sont avant tout des amoureux du « Cerneux » et sont inquiets pour l’attractivité de leur village, alors même qu’il reste un peu de place dans la zone à bâtir. « Nous avons une qualité de vie remarquable que chacun s’attelle à préserver. La venue d’une telle industrie pourrait indiscutablement la compromettre », ajoute-t-il en regardant les vastes prés qui lui servent de voisinage. Et d’autres craintes surgissent : effets sur la faune, la flore, le paysage et même sur la qualité des eaux, liée aux types de matériaux qui seraient entreposés.

Les craintes semblent avoir fait écho, tant et si bien que l’association « Sauvons le Cerneux-Péquignot », affirme avoir récolté des signatures aussi à La Chaux-du-Milieu et à La Brévine. Pascal Gauthier explique que ces communes seraient aussi concernées par l’augmentation du trafic des camions en provenance des différentes portes d’entrées de la vallée.