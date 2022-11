Une pétition contre l’afflux de voitures sur les Monts

Le Conseil communal du Locle regrette que les pétitionnaires ne se soient pas approchés de ses services plus tôt. Cet été, en lien avec la fusion de la Mère commune et des Brenets, l’arrêté qui règle les horaires de circulation aux Monts et dans d’autres secteurs a été renouvelé. Le texte est conjoint aux communes de La Chaux-de-Fonds et des Planchettes.

Si les pétitionnaires ne sont pas intervenus plus tôt, c’est que la situation sur les routes des Monts s’est dégradée particulièrement ces dernières semaines.