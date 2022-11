Opération d'envergure à la frontière franco-suisse

PPlus de 860 véhicules et 1'200 personnes ont été contrôlés le long de la frontière franco-suisse, mardi entre 15 heures et 19 heures. Cette opération a été mise sur pied par la Plateforme opérationnelle transfrontalière du Doubs et du Territoire de Belfort. Elle a regroupé 120 fonctionnaires des polices neuchâteloises et jurassiennes, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, de la Direction régionale des Douanes de Franche-Comté, des groupements de gendarmerie du Doubs et de Belfort, de la Police aux frontières du Doubs et de la Police de Pontarlier.

Les forces de l'ordre se sont déployées aux points de contrôles fixes, mais également sur des routes moins fréquentées.