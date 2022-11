Cicor rachète deux filiales de Phoenix Mecano

Le fabricant de composantes électroniques Cicor, basé à Boudry, a racheté deux filiales à Phoenix Mecano. Le groupe alémanique lui a vendu l'intégralité de ses parts dans ses filiales allemande Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH et tunisienne Phoenix Mecano Digital Tunisie.

L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués mais dont la finalisation est attendue dans les deux à quatre prochains mois, devrait permettre à l'entreprise de Suisse orientale de recentrer ses activités autour de sa division de composants industriels, peut-on lire dans leur communiqué.

Les deux entités, rachetées par Cicor, disposent de sites en Thuringe (Allemagne) et à Borj Cédria (Tunisie) et fabriquent des modules électroniques pour des clients du secteur médical et industriel. Leur chiffre d'affaires pour 2022 est attendu à environ 30 millions d'euros.

Cicor avait aussi racheté à fin avril la société allemande SMT Elektronik, établie à Dresde, et qui emploie quelque 130 collaborateurs. Le chiffre d'affaires du groupe neuchâtelois s'est monté à 239 millions de francs l'an dernier. /ATS-aba