Une enquête sanitaire lancée après la contamination de l’eau à Cortaillod

Cortaillod veut déterminer l’impact de la contamination de son eau potable sur la santé de ses habitants. Toute personne ayant développé des symptômes de gastro-entérite est invitée à répondre à un questionnaire en ligne lancé ce lundi par les autorités sanitaires cantonales. À la suite de l’incident du mois d’octobre concernant le réseau d’eau, une enquête ayant pour objectif de « renforcer les mécanismes d’alerte et de mobilisation des acteurs sanitaires » a été mise sur pied, selon le communiqué.

Entre le 19 et le 26 octobre, des analyses avaient mis en évidence la présence anormale de bactéries dans le réseau d’eau de Cortaillod pouvant provoquer des symptômes de type gastro-entérite. La Commune recense deux hospitalisations et plus de quarante appels à la Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) liés à cette contamination durant cette période. Mais ces cas ne représentent certainement qu’une minorité des personnes impactées, selon le Canton. C’est donc pour mesurer l’impact global de la contamination (nombre de personnes touchées, type de symptômes développés, etc.), que cette étude a été lancée. Les personnes ayant développé ce genre de symptômes peuvent répondre à ce questionnaire en ligne d’ici au 18 novembre. /comm-cro