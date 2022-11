La technologie et les sciences séduisent les élèves neuchâtelois

Neuchâtel assure la relève dans le secteur industriel. Les élèves du canton sont nombreux à s’intéresser à des branches technologiques et scientifiques. Lors de la rentrée 2022, c’est la catégorie « industrie, technique et informatique » qui a remporté le plus de succès, avec 36,6% des effectifs, comme le montrent les chiffres dévoilés vendredi par le Canton de Neuchâtel. Le secteur de l’économie, du commerce, de l’administration, du transport et du tourisme regroupe quant à lui 21,1% des apprentis.

Au lycée aussi, les technologies et les sciences ont la cote. Alors que dans de nombreux cantons suisses, les langues modernes attirent un grand nombre d’élèves, ce sont les options biologie et chimie, économie et droit ainsi que physique et applications des mathématiques qui séduisent le plus les Neuchâtelois. « Notre canton est constitué d’entreprises industrielles, d’organes scientifiques, d’une université et de hautes écoles, ce qui fait qu’on est fondamentalement intéressé par ces métiers qui font partie de notre quotidien », analyse la cheffe du service des formations postobligatoire, Laurence Knoepfler Chevalley.