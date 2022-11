Une retraite pleine de projets pour François Matile

François Matile a œuvré pendant 32 ans au sein de la Convention patronale de l’industrie horlogère. Secrétaire général, il a pris sa retraite au 31 octobre. Il est remplacé par Ludovic Voillat. L’organisation basée à La Chaux-de-Fonds s’occupe de dossiers tels que le droit du travail avec les syndicats, la formation professionnelle et la sécurité et la santé au travail. Lorsqu’il a commencé, à la fin des années 80, « l’industrie horlogère repiquait du vif après la crise du quartz ». Mais indique-t-il dans La matinale RTN « personne ne voulait venir travailler dans la branche parce que l’horlogerie était liée à deux images : l’industrie et les crises ». Le jeune retraité a de nombreux projets en tête. Il va conserver un certain nombre de mandats. Il veut aussi faire davantage de randonnées, de la musique et mémoriser des textes comme des poèmes et des chansons. /sma