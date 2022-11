Sorti(e) de boîte : Aktiia

Réinventer un instrument médical que tout le monde connaît, le tensiomètre, c’est le pari entrepris par Aktiia. L’entreprise basée à Neuchâtel a conçu un bracelet qui mesure en continu la pression artérielle, presque sans qu’on s’en rende compte.

Pour y parvenir, l’entreprise se sert d’une technologie optique élaborée au Centre suisse d’électronique et de microtechnique, à Neuchâtel. Comme l’explique Olivier Grossenbacher, responsable recherche et développement d’Aktiia, l’appareil envoie de la lumière dans le corps, et interprète ensuite la manière dont celle-ci est modifiée par son passage à travers nos organes. L’utilisation du bracelet n’est pas intrusive et permet des collectes de données régulières, jour et nuit. Une solution qui ouvre de grandes perspectives, alors qu’un adulte sur trois souffre d’hypertension.