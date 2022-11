Sauvetage sur le lac : bilan alarmant de la SSBL

Alarmant, c’est ainsi que la Société de sauvetage du Bas-Lac qualifie son premier bilan 2022. À deux mois de la fin de l’année, le nombre d’interventions a augmenté de 60% par rapport à la moyenne 2018-2021. Son groupe d’intervention a déjà été engagé à 53 reprises et 91 personnes ont bénéficié de ses services. Et ce n’est pas fini selon le président de la SSBL. Sébastien Fahrni explique que malgré la fin de l’été, la société sort encore au moins une fois par semaine. « C’est inhabituel », précise-t-il. Plusieurs éléments expliquent cette explosion des sauvetages sur le lac et notamment la météo exceptionnelle de cette année :