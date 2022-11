Grand Conseil : 8 millions supplémentaires pour regrouper l'administration cantonale

Le Grand Conseil neuchâtelois a approuvé mardi sans opposition un crédit supplémentaire de 8 millions de francs pour regrouper et optimiser le logement de l'administration cantonale. Le montant, voté en 2019, passera de près de 31 millions à près de 39 millions de francs.

Au gré de son développement, le projet permettra de moderniser les conditions de travail avec des places mobiles et des espaces dédiés selon les tâches, a déclaré Laurent Kurth, conseiller d'Etat en charge des finances. « Le programme Vitamine engendre des changements fondamentaux dans l'organisation de l'Etat et nécessite un accompagnement du personnel », a-t-il ajouté.

Avec ce projet, l'administration devrait être moins cloisonnée, plus accueillante et plus inclusive pour les usagers et mieux répartie sur le territoire cantonal. Depuis 2019, le périmètre du regroupement a évolué et des besoins nouveaux sont apparus, notamment en lien avec la pandémie de Covid 19 et l'émergence du télétravail.

Le rapport prévoyait de regrouper 750 personnes, contre une ambition d'un effectif de 1050 actuellement. Sur la cinquantaine de services de l'Etat, 23 seront regroupés.

Les déploiements prévus dans le cadre de Vitamine vont s'échelonner dans le temps. Les autres relocalisations sur le plateau de la Serre à La Chaux-de-Fonds sont prévues dès le 2e trimestre 2023, dans le quartier de Tivoli à Neuchâtel dès le 4e trimestre 2023 et aux Docks (friche industrielle de la Fiaz dans la Métropole horlogère) durant le second semestre 2025. /ats-cro