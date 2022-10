Fermetures de nuit pour le tunnel de La Clusette

Le tunnel de La Clusette, entre Noiraigue et Brot-Dessous, sera fermé entre 20h et 5h du matin de mercredi à vendredi. Ces fermetures nocturnes permettront « la mise en place de glissières au débouché des futures galeries reliant la galerie de sécurité et le tunnel », explique le Canton dans un communiqué paru lundi.

Pour des raisons de sécurité, ces travaux ne peuvent pas s’effectuer en présence de trafic. Durant ces deux nuits, la circulation sera déviée par le col de La Tourne, depuis Bas-de-Rosière jusqu’à Rochefort et inversement.

Les travaux de réalisation de la galerie de sécurité, parallèle au tunnel principal, se poursuivent également: 550 mètres ont déjà été excavés depuis le premier coup de mine du 5 mai dernier, soit plus de la moitié des 940 mètres à réaliser, précise le communiqué. À terme, six galeries transversales espacées de 150 mètres relieront le tunnel à la galerie de sécurité. /comm-aba