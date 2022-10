Canton : « 87% des Neuchâtelois sont concernés par les mesures d’économie d’énergie »

Inventaire et plans B

Le Canton de Neuchâtel indique être entré dans la deuxième phase de préparation à la crise. Un inventaire de toutes les infrastructures critiques est en cours. Il s’intéresse notamment au système de santé et de sécurité, à la gestion des eaux et à l’informatique. Une fois celui-ci achevé, d’ici quelques semaines, l’État sera alors en mesure de prévoir « des plans B » afin de garantir le bon fonctionnement de ces systèmes qui permettront à la société neuchâteloise de travailler et de vivre convenablement dans les ménages et les entreprises durant la période hivernale. C’est en effet en février et en mars que pourrait s’imposer du délestage ou du contingentement d’énergie. /dsa