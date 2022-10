BAT : salariés et villageois encore « sous le choc »

Au café au centre du village, c’est aussi la consternation. « Un coup d’assommoir » pour Pierrot, la soixantaine, qui a grandi avec cette usine au milieu du village, comme un repère inamovible. Agnès aussi est abasourdie. Cette usine représente toute une partie de sa vie. « Ça m’a fait mal car mon mari y a travaillé longtemps. Ça concerne tout le village. La plupart des gens qui travaillaient ici, on venait de l’extérieur. On s’est tous rassemblé à Boncourt grâce à ça », confie la retraitée. À la table du café, les anciens de « chez Burrus », du nom de la famille qui a fondé l'usine, se retrouvent. Jean-Louis, qui y a travaillé durant 40 ans, cherche une explication. « On pensait quand même que c’était une boîte qui voulait tenir le coup. La maison Burrus a lâché l’entreprise et maintenant c’est une boîte mondiale, ce n’est plus familial comme dans le temps. Il faut espérer qu’ils trouvent une solution parce que c’est catastrophique au niveau cantonal et communal », regrette cet homme qui a l’entreprise chevillée au corps.





« Tu travailles chez Burrus ? Ton pain est cuit »

Recettes fiscales, péréquation financière, les Boncourtois savent que leur commune va en souffrir, tout comme le canton. « Il faudra peut-être fermer d’autres activités », s’inquiète encore Agnès. Joseph craint aussi la disparition d’une usine historique dans laquelle il a travaillé 35 ans. « C’est une institution. Travailler chez Burrus, c’était le top. À l’époque on disait : tu travailles chez Burrus, ton pain est cuit. Voilà, ça voulait tout dire », confie ce retraité. Certains espèrent encore un sauvetage, mais la plupart n’y croient déjà plus. Les salariés de l’usine tiendront une assemblée du personnel dès la semaine prochaine afin d’organiser leur défense. /jpi