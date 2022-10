Nouvelle tournée culturelle au Val-de-Travers

Deux jours pour quinze institutions culturelles du Val-de-Travers. Le weekend des 5 et 6 novembre, il sera possible de découvrir de nombreux lieux de manière insolite, entre Noiraigue et Les Verrières. Pour cette deuxième édition de portes-ouvertes, plusieurs acteurs ont fait leur apparition, notamment l’atelier Exprim à Travers mais aussi le musée de l’automobile « le Manège » ainsi que celui de l’art aborigène australien « la Grange », tous deux situés à Môtiers. Sans oublier la possibilité de passer d’un lieu à l’autre avec le train historique du RVT le samedi après-midi.

Du côté des nouveautés, on mentionnera également le développement de ces portes-ouvertes, d’une journée en 2021 à deux pour cette édition 2022. Il s’agissait d’une requête des visiteurs l’année dernière, qui se trouvaient limités dans leur découverte. 300 personnes avaient d’ailleurs profité de cette opportunité malgré les restrictions encore en place en raison de la crise du coronavirus. Cette année, l’objectif est de faire mieux, sans pour autant se retrouver avec des locaux bondés.