Peine réduite pour tentative de meurtre

Une intention d’homicide

L’affaire s’est déroulée le 19 juin 2019 au lendemain d’une rupture amoureuse qui a affecté le prévenu. Il s’est présenté chez la victime pour récupérer du mobilier de jardin avec, peut-être, l’intention de renouer avec elle. Il avait dans sa poche des gants et un couteau, celui qu’il utilisera pour la poignarder. La Cour relève dans son verdict que, contrairement aux affirmations de la défense, le prévenu avait la volonté d’en finir avec la victime. « Dès que l’attaque commence, il y a une sorte d’acharnement. » D'abord, il l’étrangle. Et, à la suite de ce que la Cour qualifie d’échec, il finit son action avec un couteau. Pour les juges cantonaux, c’est l’intervention des voisines qui ont sauvé la vie de la victime. Ils retiennent, dans la fixation de la peine, une responsabilité légèrement restreinte du prévenu.





On ne peut pas tolérer les violences faites aux femmes

Le procureur a aussi plaidé pour la tentative de meurtre. « Quand on donne un coup dans une zone mortelle, on prend le risque de tuer. » La peine est certes réduite par rapport à la première instance, mais pour Nicolas Aubert, le plus important est retenu, à savoir la qualification juridique de tentative de meurtre. Il a relevé dans sa plaidoirie qu’une tentative de meurtre est commise toutes les deux semaines en Suisse, dont la plus grande majorité à l’encontre des femmes. « Il faut véritablement lutter contre ce fléau » et montrer qu’on « ne s’en sort pas avec un sursis complet quand on s’en prend de cette manière à sa concubine ou à son ex-concubine.»