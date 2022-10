Il piquait dans la caisse d’un hôtel neuchâtelois

Un ancien employé a subtilisé 100'000 francs de la caisse d’un hôtel neuchâtelois. Cet aide-comptable de 41 ans a comparu le 10 octobre devant le Tribunal de police à Neuchâtel. L'instance judiciaire a rendu son verdict ce lundi. L’homme est reconnu coupable d’abus de confiance et de gestion déloyale. Il écope de 10 mois de prison avec sursis pendant trois ans.

En tant qu’aide-comptable, le prévenu était chargé de récupérer les enveloppes d’argent émanant des caisses pour les entreposer dans un coffre avant de les verser à la banque. Il a reconnu lors de l’audience s’en être servi en 2020 et 2021 pour payer des factures de loyer ou d’électricité en raison d’une situation financière précaire.





Une marge d'erreur importante

C’est surtout le montant dérobé qui avait fait débat lors du procès. L’hôtel estimait le préjudice à un peu plus de 236'000 francs. L’homme, lui, assurait avoir pris seulement 20'000 francs, le reste de la somme manquante étant selon lui à mettre sur le compte d’erreurs de collaborateurs et d’un crash informatique survenu en 2019 qui avait fait perdre de nombreuses données financières à l’établissement.

Le Tribunal de police a relevé lundi que le montant de 20'000 francs annoncé par le prévenu était en tous les cas trop faible. Le juge estime que les montants manquants, de nature importante, ne peuvent pas être expliqués par des erreurs. Il souligne que c’était de surcroit le rôle du prévenu de signaler ces « trous dans la caisse » à son employeur, ce qu’il n’a pas fait. Le juge relève par ailleurs qu’en parallèle, l’accusé à investi plus de 100'000 francs dans les casinos en ligne.

Le préjudice estimé à 236'000 francs par l’hôtel ne peut toutefois pas non plus être retenu dans son intégralité, en raison de certains fonds de caisse potentiellement non comptabilisés. Le Tribunal a donc décidé de retenir une somme manquante de 100'000 francs, tout en précisant qu’il existe une marge d’erreur importante.





Les deux parties ont 10 jours pour faire appel. /ara