Une nouvelle salle de sport pour la formation à Macolin

L’Office fédéral du sport a inauguré vendredi une salle de sport flambant neuve à Macolin. Cette nouvelle infrastructure abrite une salle de sport triple équipée de matériel pour la pratique de nombreuses disciplines, ainsi que des équipements techniques telles qu’installations multimédias et flip charts électroniques, selon un communiqué. Elle doit permettre à l’OFSPO de mener ses activités de formation dans des conditions optimales, puisqu’il assure chaque année la formation et la formation continue de centaines d’experts Jeunesse+Sport, d’entraîneurs et d’étudiants. « Pour nous, c’est vraiment un développement pour tous nos travaux en ce qui concerne la formation », explique Matthias Remund, le directeur de l’Office fédéral des sports.