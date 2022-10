Microcity : le tout petit au service des plus grands sportifs

On parle de l’innovation au cœur du sport cette fin de semaine à Neuchâtel. Les murs de Microcity accueillent la sixième édition de Micro’22. Après une journée dédiée aux professionnels vendredi, la journée du samedi sera quant à elle ouverte au grand public, avec notamment des conférences, des ateliers et des expositions. La manifestation fait donc le focus sur une branche de la microtechnique en pleine expansion : son développement spécifiquement pour le domaine du sport. Les analyses de déplacements et de performances sont de plus en plus utilisées et recherchées par les sportifs de haut niveau, qu’ils évoluent en club ou dans un sport individuel.