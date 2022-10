Des tunnels moins éclairés comme nouvelle mesure

Nouvelle mesure pour diminuer le risque d’une potentielle pénurie d’électricité et appel à la prudence. Le Conseil d’État neuchâtelois communique ce mardi que l’éclairage des tunnels des routes cantonales sera adapté. De jour, l’intensité lumineuse sera équivalente à celle appliquée la nuit. Le gouvernement précise également que la pose de luminaires à LED dans la tranchée couverte de Corcelles a été anticipée et sera effective dès cette semaine.

Parmi les dix mesures d’exemplarité et recommandations proposées figure l’extinction de l’éclairage public nocturne communal et cantonal de minuit à 5h du matin au minimum. Pour augmenter la sécurité à proximité des traversées piétonnes, l’État lance un appel à la prudence. Il préconise aux usagers de la route de circuler de manière prudente, à vitesse réduite. Aux piétons et aux cyclistes, il recommande de porter des vêtements clairs ou avec des bandes réfléchissantes. /comm-jpp