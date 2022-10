Quatorze interpellations après la prise d'otages du Locle

Quatorze personnes, toutes françaises, ont été rattrapées par la police, en lien avec la prise d'otages au Locle en janvier dernier. Selon nos confrères de France Bleu Belfort-Montbéliard, les suspects ont été interpellés entre Lyon et Saint-Etienne lundi. Sept personnes ont été relâchées, sept autres vont être présentées à un juge d'instruction ces prochains jours. Ces dernières sont toutes soupçonnées d'avoir commis ou d'avoir aidé à préparer ce braquage et celui de Bassecourt deux mois plus tôt.







Rappel des faits

A Bassecourt, six personnes avaient emporté, début novembre 2021, 70kg de métaux précieux dont 60kg d'or et deux montres d’une valeur d’environ un million de francs chacune destinées à être offertes aux lauréats du Ballon d'or 2021. Dans le canton de Neuchâtel, les braqueurs avaient rassemblé 200kg d'or avant de devoir abandonner leur butin. Dans les deux cas, les braqueurs ont pris en otage les familles des directeurs des deux usines horlogères.

En plus de ces 14 interpellations, les deux cerveaux de ces braquages avaient, eux, été arrêtés dans leur fuite en voiture lors du dernier braquage, en janvier dernier, dans le canton de Neuchâtel. Ces récentes interpellations ne signifient pas la fin de l'enquête. La police judiciaire de Lyon et l'Office central français de lutte contre le crime organisé cherchent encore à identifier de nouveaux complices. /mmi-cde