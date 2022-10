Le Locle se prépare en vue de la pénurie d'énergie

La période de fêtes sans décoration lumineuse au Locle. Le Conseil communal a annoncé ce mercredi dans un communiqué avoir pris des mesures afin de prévenir contre la potentielle pénurie d’énergie cet hiver. Le chauffage sera limité avec effet immédiat à une température de 17 degrés dans les salles de sport et à 20 degrés dans les bâtiments publics, y compris dans les écoles. Les monuments publics se tamiseronnt à partir de 22h00 à compter de ce mercredi et l’éclairage public s’éteindra entre minuit et 5h au Locle et aux Brenets dès fin octobre. Concernant la période de fêtes, la Mère commune a décidé de ne pas opter pour des décorations de Noël cette année. Elle cherche toutefois des solutions pour rendre l’ambiance du centre-ville chaleureuse durant cette période. /comm-aba